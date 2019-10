Consiglio itinerante a Santa Maria a Monte: nuovo incontro tra amministrazione e cittadini

Il Consiglio Comunale si riunirà questa sera 24 ottobre alle ore 21:15 presso la scuola elementare-materna di Ponticelli, nuova tappa del consueto Consiglio itinerante.

"Questa amministrazione comunale – ricorda il sindaco Ilaria Parrella - ha introdotto da tempo i consigli comunali itineranti, che si svolgono in seduta pubblica e si tengono a rotazione in tutte le località del comune. E' un'occasione di partecipazione per i cittadini delle varie località alla vita amministrativa del proprio comune, ma anche per conoscere le tematiche a cui il consiglio comunale è chiamato a discutere".

Tutti i cittadini sono vivamente invitati a partecipare.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

