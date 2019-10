Controlli in strada a Figline e Incisa Valdarno, 3 denunce e 8 provvedimenti

Numerosi controlli in strada sono stati effettuati in questi giorni a Figline e Incisa Valdarno, anche in previsione dell'evento Autumnia 2019. I carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno hanno emesso due denunce e registrato 8 contravvenzioni al Codice della Strada per l'utilizzo del cellulare alla guida e mancanza di copertura assicurativa.

La prima denuncia ha riguardato un 35enne di Reggello, con le accuse di lesioni personali aggravate e porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio il 35enne mentre era alla guida della propria macchina è stato sorpreso da un pedone che ha attraversato la strada all'improvviso. Dopo aver frenato tempestivamente, tra i due si è accesa una forte lite in strada con reciproci scambi di colpi. Il pedone colpito al volto con un bastone sfollagente ha avuto la peggio, riportando 30 giorni di prognosi. Oltre al bastone, il 35enne aveva con se anche una pistola giocattolo senza tappo rosso. Una volta intervenuti i carabinieri hanno denunciato il reggellese.

Il secondo episodio invece ha visto scattare due denunce questa notte, per P.I 37enne e P.E 24enne. I due, napoletani e pregiudicati per reati contro il patrimonio, erano a bordo di una vettura presa a noleggio da una terza persona quando, all'uscita del casello A1 "Incisa-Reggello" non hanno pagato il pedaggio. I carabinieri li hanno quindi fermati e controllati. È emerso che il conducente guidava senza mai aver avuto la patente, per la seconda volta in due anni, e il passeggero nascondeva un grammo di hashish. A seguito della perquisizione, a bordo del veicolo è stato ritrovato un coltello a serramanico con lama da 6,5 cm, 3 paia di forbici, 3 torce, 2 cacciaviti, 2 pinze e una tronchese, tutti posti sotto sequestro.

I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

