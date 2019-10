Convegno sull'indennità di frequenza alla sede di Pomerigginsieme di Montelupo

Sabato 26 Ottobre alle 10 presso la sede di Pomerigginsieme a Montelupo Fiorentino, in Via Caverni, 60, si terrà un appuntamento gratuito e aperto a tutti per informare le persone su come richiedere ed ottenere l'indennità di frequenza per i giovani con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

L'indennità di frequenza è un riconoscimento economico erogato dall'INPS al quale i ragazzi con DSA hanno diritto per acquistare materiali compensativi indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica.

Il convegno è organizzato dalla psicologa Francesca Petruzzi in collaborazione con gli avvocati Monica Fiaschi e Ilaria Quartieri e con il doposcuola Pomerigginsieme.

Durante la mattinata sarà possibile apprendere con esattezza cosa sia l'indennità di frequenza, chi ne può avere effettivamente diritto e come fare per richiederla.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti coloro che fossero interessati a partecipare. Non è necessaria la prenotazione.

Alla fine del seminario, ci sarà spazio per fare domande, ma anche la possibilità di approfondire in un secondo momento il singolo caso.

Per info, contattare lo 0571913339.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino