Diciottesimo a Palazzo con oltre duecento giovani: "Festa per tutti"

Oltre duecento giovani hanno partecipato, questo pomeriggio nel Salone dei Cinquecento, a ‘18esimo a Palazzo’, l’iniziativa che raccoglie e festeggia a Palazzo Vecchio i neodiciottenni fiorentini. Alla cerimonia sono stati invitati tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età nei mesi di luglio, agosto e settembre. Erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione, l'assessore regionale regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il presidente del consiglio comunale Luca Milani e la direttrice de La Nazione Agnese Pini. Continua infatti la collaborazione del Comune con i quotidiani che hanno la redazione a Firenze con lo scopo di promuovere la lettura dei giornali tra i giovani.

"Siamo molto contenti di ritornare qui nel Salone dei Cinquecento - ha detto il sindaco - e vedere tanti diciottenni ma anche le loro famiglie, è una festa che richiama tutte le famiglie. Questo ci riempie di orgoglio e di gioia, è anche un modo per stabilire un contatto con questi ragazzi. Abbiamo bisogno di parlare con i giovani: troppo spesso si sentono soli, non possiamo colpevolizzarli". "A ciascun neo 18enne abbiamo regalato una copia della Costituzione - ha ricordato l'assessore Guccione - li invito a leggerla. Lì dentro c'è scritto passato presente e futuro della nostra comunità. Come amministrazione - ha aggiunto - ascoltiamo con attenzione le esigenze più giovani. E per questo, anche oggi, abbiamo invitato i giovani presenti nel Salone dei Cinquecento di inserire in un'apposita urna le loro idee e proposte per una Firenze sempre più a misura di ragazze e ragazzi”.

Nell’occasione il sindaco Nardella ha conferito la cittadinanza italiana, su decreto della prefettura, a due ragazzi stranieri, Irena Hoxha e Elion Muca, che hanno giurato sulla Costituzione. I giovani hanno anche ricevuto il regalo della Fiorentina oltre alla copia della Costituzione. Durante la cerimonia sono stati letti dai ragazzi i primi tre articoli della Carta e al termine i giovani hanno visitato liberamente il museo di Palazzo Vecchio che era chiuso al pubblico nel pomeriggio. Ospiti, tutti rigorosamente 18enni, anche quattro atleti dell'Acf Fiorentina: Rebecca Klara Mani e Sofia Lorieri per la Fiorentina women's, per la squadra Primavera Jacopo Gelli e Fabio Ponsi. Nel suo saluto l''assessore Saccardi ha rinnovato l'appello "a donare il sangue", vista la carenza in Toscana.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze