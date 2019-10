Ieri pomeriggio un dipendente della ditta 'Burberry Manifattura srl' è stato denunciato per il tentato furto di 8 borse. L'uomo, lavoratore della ditta di Scandicci, è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza mentre prelevava 8 borse, le nascondeva in uno zaino per poi metterle nella sua macchina.

La merce, dal valore totale di 8 mila euro, è stata restituita ai proprietari e l'uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Badia a Settimo.

Tutte le notizie di Scandicci