Auto si ribalta, interviene l'ambulanza ma viene tamponata: quattro feriti

Doppio incidente sulla sp152 vecchia Aurelia a Braccagni, vicino Grosseto: sono quattro i feriti. Un'auto si è ribaltata in un campo per cause ancora da accertare, sul posto è intervenuta l'ambulanza che è stata tamponata da un'auto che sopraggiungeva. Feriti un uomo nella prima vettura, una persona che era nell'auto sopraggiunta e due operatori dell'ambulanza che non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada, presente anche la polizia municipale.

