Morte in discoteca, la famiglia chiede rispetto per il lutto

Oggi si è svolta l'autopsia sul corpo di Erika Lucchesi, la 19enne morta nella discoteca Mind di Sovigliana si pensa per un mix letale di alcol e droghe. Il pm Fabio Di Vizio ha dato l'incarico al medico legale ieri e oggi si è svolta l'operazione. In contemporanea i legali della famiglia della giovane Francdesco Campo e Antonella Ruggiero hanno diramato una nota alle agenzie stampa chiedendo riservatezza e rispetto per il lutto dei Lucchesi. In questa circostanza è stato nominato consulente di parte per la famiglia il dottor Stefano Pierotti.

