Evade dai domiciliari, arrestato 20enne a Certaldo

Nella serata di ieri, i carabinieri di Certaldo hanno tratto in arresto per il reato di evasione S.J., 20enne del luogo, il quale sta scontando la pena di anni due e giorni 27 di reclusione, scadente il 29 luglio 2021, in regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Nella circostanza, i militari operanti, impegnati in controlli alle persone sottoposte a particolari obblighi e restrizioni della libertà personale, non trovandolo in casa, a seguito di immediate ricerche lo hanno rintracciato nel centro cittadino. Il soggetto sarà giudicato con il rito direttissimo fissato per la mattinata odierna

