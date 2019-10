Festa alla scuola dell'infanzia 'Il Grillo parlante' di Fucecchio

Un'altra bella inaugurazione presso una scuola dell’infanzia di Fucecchio. Dopo quella della settimana scorsa al “Girotondo” stavolta è stato il turno de “Il Grillo parlante” in via Foscolo. Gli insegnanti e il personale scolastico hanno invitato la dirigente Maria Elena Colombai, il sindaco Alessio Spinelli e l’assessore alla scuola Emma Donnini ad una piccola cerimonia organizzata per festeggiare insieme alle bambine e ai bambini i nuovi spazi ludici esterni alla scuola, recentemente rinnovati dall’amministrazione comunale. Oltre al giardino con i nuovi giochi e la pavimentazione in gomma, in questo edificio sono state realizzate nuove porte interne, sono state tinteggiate le pareti, realizzate le nuove tettoie che hanno interessato anche il nido d'infanzia comunale "La Gabbianella" che si trova a fianco.

Il tutto per un impegno economico di 38 mila euro che si aggiunge ai 230 mila che hanno visto interventi diffusi in tutti gli istituti scolastici del comune di Fucecchio. Una spesa significativa nelle opere di riqualificazione degli edifici scolastici per consentire ai bambini e ai ragazzi di crescere e imparare in ambienti rinnovati e sempre più adattati ai fini educativi e ricreativi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

