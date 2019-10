Fiamme gialle Siena e Unità cinofila: addestramento dei cani sul campo per il controllo del territorio

Sempre costante la presenza della Guardia di Finanza di Siena a presidio del territorio, anche con l’attuazione del piano coordinato di controllo economico-finanziario finalizzato a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti che trovano manifestazione nel tessuto socio-economico della Provincia.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione delle Fiamme Gialle senesi, lunedì 21 ottobre u.s. si è svolta altresì una esercitazione teorico-pratica dei militari appartenenti ai Reparti dipendenti del Comando Provinciale di Siena con l’ausilio delle unità cinofile del Centro Allevamento e Addestramento Cani" della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (PG). I quadrupedi vengono sottoposti ad una vera e propria fase di addestramento "sul campo" al fine di selezionare quei soggetti più idonei che verranno successivamente avviati al servizio effettivo.

L’addestramento è stato incentrato soprattutto negli spazi adiacenti agli istituti scolastici, presso i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, nelle periferie e nelle zone dei centri storici cittadini nonché presso le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali capolinea degli autobus e la stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme, importante crocevia a confine con le province di Perugia, Terni e Viterbo.

La specifica azione della Guardia di Finanza – posta in essere nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mira ad assicurare, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità in borghese ed in uniforme capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione o repressione degli illeciti economico/finanziari, ivi compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno di minori.

L’opera di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo testimonia, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando provinciale di Siena

