Casting, si cercano attori a Montecatini per il film di Dado Martino

Sabato 2 Novembre presso le Terme Excelsior di Montecatini in viale Verdi, dalle ore 15 fino alle ore 19 saranno selezionate dalla produzione del film, piccoli ruoli e comparse. Il film diretto da Dado Martino vedrà come location proprio la Valdinievole a partire da questo novembre. Una commedia comica, sullo stile dei vecchi film da Totò a Don Camillo con una chiave di lettura molto moderna, che vedrà protagonista appunto la Valdinievole, Pescia e la sua montagna pesciatina. Alcune scene saranno girate anche tra Monsummano e Cintolese, una bella scenografia naturale che farà da cornice a questo nuovo lavoro che sarà distribuito a livello nazionale già dalla prossima primavera.

Dado Martino autore del suo ultimo film “L'uomo che volle vivere 120 anni” campione d'incassi uscito nelle sale lo scorso 8 ottobre, ha fatto molto parlare di sé con questo docufilm sulla vita del tanto discusso Adriano Panzironi. Ma molti altri sono i suoi film che hanno visto il suo nome ai botteghini, da “I Wanna be the testimonial”, accanto ad Enrico Beruschi, Zuzzurro e Gaspare, Giorgio Ariani e tanti altri fino ad arrivare a “Sei tutto quello che voglio” e molti altri film diventati oramai dei cult.

Dado Martino negli anni si è fatto conoscere per la sua particolare regia, dove all'interno dei suoi film ha fatto recitare in maniera egregia anche personaggi che nella vita non avrebbero mai pensato di finire sul grande schermo. Un metodo recitativo innovativo che permette in poche ore di trasformare una persona in un attore.

Sabato 2 novembre, un giorno appositamente scelto dal regista napoletano ormai toscano di adozione, Montecatini vedrà arrivare da ogni parte d'Italia moltissime persone che vorranno partecipare alle selezioni di questo suo ultimo lavoro dal titolo “Tutto il mondo è palese”.

Le candidature saranno aperte a tutti, uomini donne e bambini anche se questi ultimi dovranno essere accompagnati da un tutore legale o un genitore. E' necessario presentarsi con documento di identità valido, codice fiscale ed una fotografia. All'ingresso, i candidati dovranno compilare un questionario che sarà valutato dalla produzione all'interno delle stanze delle Terme Excelsior. Si cercano per questa produzione, uomini e donne con età da 30 a 60 anni, ragazzi giovani fino ai 19 anni di età come comparse ed inoltre sarà possibile anche candidarsi per piccoli ruoli, ma questo spetterà ai selezionatori in loco decidere sotto le direttive del regista. Saranno presenti anche il regista e alcuni attori del film.

Fonte: Ufficio stampa

