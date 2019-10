Finestra performante, ma va saputa installare: affidati agli esperti di Alfer Porte e Finestre Castelfiorentino

Alfer Castelfiorentino, una nuova puntata su Radio Lady

Ritorna l'appuntamento periodico su Radio Lady con Alfer Castelfiorentino (via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola) specializzata in porte e finestre: in studio assieme a Cristina Ferniani per la trasmissione Buongiorno Lady erano presenti i titolari Stefano Taddei e Marco Papucci.

Tema di oggi la posa in opera, la cosa più importante di tutta la fase dell'acquisto delle finestre. Il 75% delle prestazioni dell'infisso si basa proprio su questo lavoro.

Il copione tipo della compravendita di un infisso

Nel copione della compravendita di un infisso, nel preventivo la posa in opera occupa una minima parte con descrizioni improbabili. Ma non è il metodo migliore per assicurarsi la perfetta riuscita dell'applicazione dell'infisso.

Vorresti acquistare una Ferrari e poi farti mettere le ruote in legno? Il paragone a effetto è proprio quello che succede con un infisso nuovo e la posa in opera utilizzando materiali non più idonei e metodi superati.

"La finestra sicuramente è certificata con le prestazioni indicate. L'obbligo del posatore è quello di mantenere queste prestazioni anche sull'attacco dell'infisso", spiegano i titolari di Alfer.

Come facciamo a fidarci del posatore?

C'è una norma approvata da pochi giorni per un patentino di posatori, ma è ancora presto per parlarne.

C'è invece una norma Uni che detta le regole ma è un extra spesso da pagare in più per chi si affida a ditte senza comprovata esperienza.

Alfer Infissi segue il protocollo Uni 11673.1 che indica tutti i materiali da usare (dai sigillanti, ai nastri alla schiuma, ecc) che garantiscono le prestazioni nel tempo. Il sistema UNICO 'finestra toscana' prende alla lettera questo principio e Alfer si prende in carico l'installazione della finestra e del controtelaio, evitando di lasciare il processo nelle mani delle imprese edili che stanno facendo la ristrutturazione o la costruzione della casa.

"Perseguire con la 'tradizione' della posa in opera di 30 anni fa può creare conseguenze anche pericolose in futuro. Con il passare degli anni ad esempio la formazione di muffe e condense è il primo effetto visibile", affermano i titolari di Alfer Infissi.

Un altro fattore non di poco conto è che il committente dei lavori, ossia il proprietario dell'abitazione, è diretto responsabile nel caso di infortuni all'interno dell'edificio: meglio conoscere le normative e fare un lavoro in sicurezza.

Con Alfer si investe nel 'know-how' e nelle competenze dei tecnici della ditta. Molti venditori si affidano a personale esterno che viene remunerato a pezzo, il personale potrebbe non avere l'accortezza necessaria nella procedura che abbiamo visto essere così fondamentale. Da Alfer il personale utilizzato è tutto 'interno' alla ditta, con la formazione effettuata 'in house'.

Se siete intenzionati a ristrutturare casa, affidatevi ai consigli di Alfer Porte e Finestre: qua sotto trovate tutti i contatti.

