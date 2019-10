Inchiesta sulla Fondazione Open, rigettata la richiesta di dissequestro della documentazione

È stato rigettato il ricorso contro il sequestro della documentazione da parte della guardia di finanza eseguito nello studio dell'avvocato ex presidente della fondazione Open che ha sostenuto le iniziative di Matteo Renzi. La Procura indaga nell'ambito di un'inchiesta per traffico di influenze. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta del legale che difende l'ex presidente, quest'ultimo ha però annunciato l'intenzione di presentare ricorso in cassazione contro il sequestro, a suo avviso "illegittimo".

Tutte le notizie di Firenze