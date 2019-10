Italia Viva, il partito entra in Consiglio comunale a Santa Croce sull'Arno

Italia Viva Santa Croce sull’Arno annuncia la costituzione in Consiglio comunale del gruppo “Italia Viva”, nel quale confluiscono il Vicesindaco Marco Baldacci, l’Assessore Nada Braccini e la consigliera Arianna Gisfredi che va ad assumere il ruolo di capogruppo della nuova rappresentanza.

La costituzione del nuovo gruppo consiliare è già stata oggetto di un confronto franco e sereno con il sindaco Sindaco Giulia Deidda e con le forze che hanno appoggiato la lista “Con Giulia Deidda sindaco” alle recenti elezioni amministrative. Vogliamo sin d’ora chiarire senza esitazioni che non è in discussione il sostegno all’attuale Amministrazione e l’appartenenza alla maggioranza. A maggior ragione non è in discussione nemmeno il contenuto del nostro programma elettorale delle recenti amministrative, che ci impegniamo a perseguire con immutato impegno e determinazione. Inoltre, come Italia Viva Santa Croce sull’Arno, vogliamo confermare la nostra stima personale e politica verso il Sindaco Giulia Deidda che ha capito il percorso politico di chi ha fatto questa scelta particolarmente difficile e, non senza sofferenza o qualche dubbio iniziale, ma ora con assoluta decisione.

In questi giorni gli appartenenti ad Italia Viva con incarichi nel Pd hanno provveduto a comunicare al segretario comunale e provinciale le proprie dimissioni, ringraziando il Partito democratico per il percorso fatto insieme e confermando – si spera corrisposti – che per Italia Viva il Pd rimane il primo interlocutore.

A breve verrà organizzata una iniziativa pubblica per illustrare ai cittadini le idee del nuovo partito e le modalità di strutturazione dello stesso nel nostro comune, in modo da coinvolgere tutti coloro i quali si mostreranno interessati. Per chi volesse aderire e/o avere informazioni può scrivere a italiavivapisa@gmail.com oppure contattare telefonicamente Marco Baldacci al numero 320 6074905

Fonte: Italia Viva Santa Croce sull'Arno

