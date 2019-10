Itis Galilei nello spazio, collegamento con Luca Parmitano

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha assistito al collegamento radio effettuato questa mattina dall’Itis Galilei con il colonnello Luca Parmitano in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Amsat Italia con Ari Versilia Viareggio, in partnership con le agenzie spaziali Nasa, Esa e Asi. Hanno collaborato Vab – Vigilianza Antincendi Boschivi, che ha fornito un generatore di tensione per assicurare il collegamento anche in caso di black-out da maltempo e B.M.Autoricambi, che ha fornito i ragazzi di una polo “a tema”. All’iniziativa hanno partecipato Mirko Fleres, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e Giuliana Opromolla dell'Ufficio scolastico provinciale.

«Ho partecipato con una punta di trepidazione all’iniziativa. I momenti più emozionanti sono stati sicuramente all’inizio della comunicazione quando studenti, insegnanti e tecnici, ascoltando la voce dell’astronauta, hanno avuto la conferma della riuscita del collegamento, un evento che sicuramente rimarrà impresso nella loro memoria e nella storia del loro Istituto. I ragazzi hanno quindi avuto la possibilità di parlare direttamente con il colonnello Parmitano e di porgli alcune domande sulla sua esperienza nello spazio e sul percorso che gli ha permesso di arrivare alla missione sulla Stazione Spaziale» ha commentato il sindaco.

«Si è trattato di un’esperienza dall’alto valore formativo ed educativo che rende onore a questa scuola e alla nostra città. L’Itis Galilei ha portato la nostra Carrara nello spazio e ne siamo orgogliosi. Per tutti questi motivi – ha concluso De Pasquale - a nome dell’amministrazione, ho fatto i miei complimenti alla dirigente Marta Castagna e al professor Fabio Menconi, coordinatore del progetto».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carrara