La Giostra si presenta, Open Day per il Centro Bambini e Famiglie

Abituare i figli, fin dalla più tenera età, a stare con altri bambini. A socializzare e a crescere in un ambiente sicuro, tranquillo, sereno, con la presenza discreta di un familiare. E’ questa la chiave del successo del Centro Bambini e Famiglie “La Giostra”, che la prossima settimana offre l’opportunità di conoscere preventivamente l’ambiente, le modalità di erogazione del servizio e i contenuti del progetto educativo nel corso di un “Open Day” in programma giovedì 31 ottobre, alle ore 17.00, nella sede del Centro (via De Gasperi 16, presso il nido comunale “Panda”).

Esso contempla venti posti dedicati a bambini da 3 a 36 mesi e a mamme (e papà) in attesa, confermando anche quest’anno la presenza di uno psicologo che potrà supportare i genitori nell’affrontare i problemi più frequenti che si verificano con la nascita di un figlio. Da gennaio 2020, inoltre, saranno previsti percorsi a tema, individuati sulla base delle caratteristiche del gruppo dei bambini.

La giornata tipo del Centro “La Giostra” è la seguente: dalle 15.00 alle 16.30 accoglienza di bambini e genitori; dalle 16.30 alle 17.00 merenda per i bambini e caffè per i genitori; dalle 17.00 alle 18.00 attività, laboratori e giochi a “tema” per i bambini, e condivisione e conversazione per i genitori con la possibilità di presenza di figure professionali; dalle 18.00 alle 19.00 attività di riordino insieme ai bambini e alle educatrici e preparazione per l’uscita.

Il servizio, attivo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, comporta una tariffa mensile di euro 50,00.

Le iscrizioni al servizio sono aperte fin da martedì 29 ottobre. Chi fosse invece interessato a iscriversi, è necessario rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (www.comune.castelfiorentino.fi.it). Il modulo è reperibile anche presso l’Ufficio Scuola Sport e Politiche Sociali del Comune di Castelfiorentino (martedì 10.30-13.00/16.00-18.00, giovedì e venerdì 10.30-13.00, tel 0571.686335).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

