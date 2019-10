L’Abc Solettificio Manetti tornerà al PalaBetti per ricevere lo Spezia Basket Club

Quinta giornata di andata, terza giornata casalinga. Dopo la prima sconfitta stagionale l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare davanti ai propri tifosi fortemente determinata a difendere il proprio fortino e riscattare immediatamente il ko di sette giorni fa. A far visita ai ragazzi di Paolo Betti in questo quinto turno, una delle new entry, nonché una delle formazioni più accreditate: lo Spezia Basket Club. Un match al quale i gialloblu, con l’incognita Terrosi che sta terminando tutti gli accertamenti al ginocchio, si approcceranno con un misto di curiosità e consapevolezza: curiosità nel trovarsi di fronte una squadra mai affrontata prima, consapevolezza di avere davanti un roster di prima fascia.Uno Spezia che giungerà a Castelfiorentino reduce dal primo ko casalingo, secondo stagionale, per mano di Altopascio, ko tanto amaro quanto inaspettato. Si affronteranno, insomma, due squadre affamate di punti e di riscatto. Arbitreranno la gara i sigg. Luppichini di Viareggio e Melai di Santa Maria a Monte.

Fonte: Abc Castelfiorentino

