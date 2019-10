Le imperfezioni della pelle non sono più un problema con i fondotinta Pupa

Chiamare i fondotinta della linea cosmetica Pupa come semplici “trucchi” non rappresenta correttamente la realtà. I fondotinta Pupa non solo coprono le imperfezioni della pelle ma le curano, soprattutto. L’incarnato ne beneficia al pari di veri e propri trattamenti grazie a l’introduzione di nuovi ingredienti tra i più benefici tratti dalla sapienza erboristica ma anche dalla profonda conoscenza delle virtù dei minerali.

I fondotinta Pupa sono stati ideati anche in funzione delle esigenze legate alle modalità di applicazione, consentendo in tal modo la possibilità di scegliere tra fondotinta fluidi, cremosi o in polvere.

Ad eccezione del Kit Extreme Bronze Foundation, tutta la linea cosmetica dei fondotinta Pupa è disponibile in numerose varianti che in alcuni casi possono arrivare a 15. Questa ampia scelta tende a rappresentare le numerose sfumature, in termini di colore e consistenza, dell’incarnato. La ragione per cui questa varietà non è presente nel Kit Extreme Bronze è facilmente intuibile poiché, come si evince dal medesimo nome, è un cosmetico pensato per la stagione estiva che volge, ahimè, al termine. Cosa invece comune a tutta la linea cosmetica dei fondotinta è la predisposizione al basso rischio di allergie, grazie agli accurati test dermatologici. Si consiglia, tuttavia, di controllare gli ingredienti utilizzati descritti in ciascuna delle schede prodotto.

Nella scelta di un fondotinta Pupa è importante tenere conto delle caratteristiche della propria pelle. Benché la maggior parte dei prodotti si adatti a diverse tipologie di incarnato, come nel caso del like a doll fluido, adatto per qualsiasi pelle, ve ne sono alcuni studiati appositamente per casi specifici. Il fondotinta Active Light - fondotinta compatto crema attivatore di luce, ad esempio, è specifico per le pelli tendenti al secco. Il Beauty Touch Fondotinta Stick ha invece la caratteristica di essere in formato stick. Questo formato ne consente una estrema semplicità di applicazione anche in situazioni dove altre tipologie di fondotinta richiederebbero l’ausilio quanto meno di uno specchio.

Comune infine a tutti i fondotinta della linea cosmetica Pupa è la profumazione delicata e fragrante, la tendenza a non ricoprire in nessun caso i pori permettendo in tal modo una corretta traspirazione della pelle e la presenza del fattore di protezione solare (SPF) in grado di proteggere l’incarnato dall’eccessiva irradiazione solare.