Libri, appuntamento a Castelfranco col Festival della Lettura

Questo fine settimana gli amanti della lettura troveranno a Castelfranco pane per i loro denti.

Prosegue con un ricco programma la 15esima edizione del Festival della Lettura con laboratori, presentazioni, letture ad alta voce per i più piccoli.

Dopo la presentazione dello scorso sabato, la kermesse entra nel vivo con l’evento clou di quest’anno: la presentazione del libro "La misura dell’uomo" di Marco Malvaldi (Giunti), introdotto da Mariachiara De Neri. L’appuntamento è in programma sabato 26 ottobre alle 18.00 al Teatro della Compagnia, ad ingresso libero e gratuito. Il celebre scrittore, autore di saggi e romanzi best seller tra cui i gialli dei delitti del Barlume, dedica il suo nuovo romanzo alla vita di Leonardo da Vinci, in occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte del grande scienziato. Un appuntamento molto atteso che darà modo ai lettori di incontrare e potersi confrontare direttamente con l’autore.

Domenica 27 ottobre spazio ai più piccoli con due iniziativa che si terranno nella Biblioteca Comunale: alle ore 16.00, per i bambini dai 3 ai 6 anni ci saranno le letture animate “Storie in scatola” a cura di Promocultura. Peluche, marionette, orologi e tanti altri oggetti usciranno dalle pagine del libro per raccontare in prima persona la storia e incantare i bambini: “Una voce incantata darà corpo alle parole dei libri, mani di fata faranno uscire dalla scatola i personaggi e gli oggetti della storia per renderla un vero e proprio spettacolo mignon”.

A seguire, alle ore 17.30, sempre in Biblioteca, è in programma l’incontro con l’autore per ragazzi Fabrizio Altieri, dedicato alla fascia di età dai 6 agli 11 anni.

All’interno della manifestazione, oltre alle presentazioni e gli incontri per adulti, è dedicata una parte di attività per bambini e ragazzi. Continueranno quindi anche nei prossimi weekend, incontri con gli autori di libri per l’infanzia, laboratori creativi che legano il racconto al disegno per scoprire l’affascinante mondo delle illustrazioni, performance teatrali, letture ad alta voce e giochi per i più piccoli.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

