Il Magico Mondo di Babbo Natale ritorna a Empoli nella nuova location del Chiostro degli Agostiniani

Babbo Natale arriva a Empoli sabato 23 novembre. Torna, in una nuova location e in una versione più ampia e migliorata, “Il Magico Mondo di Babbo Natale”: l’attrazione che nel 2018 ha trasportato oltre seimila persone, tra bambini e famiglie, negli ambienti da fiaba della casa di Babbo Natale al Polo Nord.

Il Chiostro degli Agostiniani verrà trasformato in un suggestivo percorso tutto dedicato ai bambini, dove scrivere la propria letterina dei desideri in un’atmosfera unica e seguirne poi il viaggio fino alla dimora di Babbo Natale, tra elfi, renne, gnomi e boschi fatati.

L’iniziativa sarà parte del programma di eventi che si svolgeranno durante le festività in occasione di “Empoli Città del Natale” nelle vie e nelle piazze del Centro Storico della città.

L’inaugurazione è prevista per sabato 23 novembre; sarà possibile accedere al percorso ogni sabato e domenica con orario 10 – 13 e 15 – 19. Sono previste aperture speciali nei giorni feriali e nella settimana di Natale, che verranno comunicate sulla pagina Facebook Il Magico Mondo di Babbo Natale.

Dato il grande successo dello scorso anno, sono messi a disposizione del pubblico 100 biglietti saltafila al giorno, acquistabili unicamente online su www.eventbrite.it o tramite Facebook.

Per i bambini al di sotto di 1 anno di età e disabili l’ingresso è gratuito ed è previsto un pacchetto scuole con biglietto a 4 euro per i bambini e ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori. Parte dell’incasso verrà devoluto alla Onlus “Porte Aperte”.

“Il Magico Mondo di Babbo Natale” resterà a Empoli al Chiostro degli Agostiniani fino al 29 dicembre 2019.

