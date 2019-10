Mele della Salute Att nelle scuole fiorentine, la consegna

Fino al 27 ottobre prosegue nelle principali piazze di Firenze la campagna delle Mele della Salute dell’Associazione Tumori Toscana.

Grazie alla adesione all’iniziativa del Comune di Firenze, le Mele A.T.T. sono state inserite anche nel menù delle mense scolastiche fiorentine e questa mattina Sara Funaro, Assessore all’educazione del Comune di Firenze e Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. hanno fatto una visita alla Scuola Matteotti di viale Morgagni distribuendo ai bambini le Mele della Salute.

La campagna, infatti, è finalizzata a sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che l’Associazione Tumori Toscana dal 1999 offre ai malati e alle loro famiglie grazie ad un’équipe composta da medici, psicologi, infermieri ed operatori socio-sanitari.

“Ringrazio l’A.T.T., che ogni giorno è al fianco di tanti malati di tumore e delle loro famiglie dando loro un sostegno” ha detto l’Assessore Funaro, che ha aggiunto: “La loro collaborazione è un valore aggiunto perché a fianco della mission sociale e di solidarietà che contraddistingue l’associazione, quest’anno è stata aggiunta una missione educativa per i bambini che imparano come, attraverso una alimentazione corretta, si faccia anche prevenzione contro le malattie. Appoggiamo come sempre le iniziative di A.T.T. e ringraziamo tutti i volontari e i professionisti che quotidianamente si mettono a servizio dei malati con passione e grande spirito di servizio”.

“Siamo molto felici – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. - di poter offrire ai ragazzi un frutto dalle ottime caratteristiche nutrizionali come la mela. È fondamentale educare fin da piccoli sull’importanza di una sana e corretta alimentazione quale strumento di prevenzione e benessere. In più le mele dell’A.T.T. non solo sono buone e fanno bene ma aiutano chi ha bisogno. Ringrazio Sara Funaro, Assessore all’educazione del Comune di Firenze, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso i temi e l’attività della nostra Associazione.”

L’iniziativa vede come partener Mele Marlene, a garanzia di un prodotto ottimo con in più il gusto della solidarietà.

Per informazioni consultare il sito www.associazionetumoritoscana.it o telefonare a:

ATT Firenze, Silvia Celli, tel. 055. 24.66.666 - ATT Prato, Francesca Magnani, tel. 0574. 57.08.35.

Fonte: Fondazione Att

Tutte le notizie di Firenze