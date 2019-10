Montelupo Film Festival, tra i temi la lotta alla violenza sulle donne

Sabato 26 ottobre si terrà la quinta edizione del Montelupo Fiorentino Film Festival, al Cinema Mignon d'Essai in via Baccio da Montelupo, 33 a Montelupo Fiorentino. La quinta edizione del MIFF sarà suddivisa in due blocchi: uno pomeridiano (dalle 17:00) e uno serale (dalle 21:30).

Il pomeriggio sarà proiettato il lungometraggio "Forse è Solo Mal Di Mare" di Simona De Simone con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta; la sera in anteprima mondiale "Il domani di Laura" di Costantino Maiani. Ciascun lungometraggio sarà preceduto dalla proiezione di 3 cortometraggi. Il blocco della sera sarà dedicato al tema della violenza contro le donne, saranno presenti con un loro banchetto nel foyer del Cinema le volontarie dell'Associazione "Frida".

Tutte le opere in programmazione sono state premiate con il Lupo rampante di Ceramica opera dell'artigiani montelupini Stefano e Patrizio Bartoloni.

Biglietto d'ingresso per ogni spettacolo: 6 euro (oppure 4 euro per gli under 18). Abbonamento: i due blocchi a soli 10 euro.

Link trailer festival

Link evento Facebook Festival

Link Programma Festival

Fonte: Montelupo Fiorentino Film Festival

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino