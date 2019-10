Occupavano cantiere abbandonato, espulse quattro persone

Un controllo in un edificio in costruzione vicino a Pisa ha portato all'espulsione di quattro persone dal territorio nazionale. Il fatto è avvenuto in via Di Gello al civico 57 nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre.

Il cantiere e l'immobile risultano in stato di abbandono e la recinzione è divelta o interrotta. Le caratteristiche rendono l'area "facile ricovero di senza fissa dimora o di persone potenzialmente pericolose per la pubblica sicurezza", come affermano gli agenti di polizia intervenuti.

Nel corso dell’operazione sono stati in effetti identificati quattro cittadini, tutti di origini maghrebine, tutti di circa quaranta anni, pluripregiudicati per reati di vario genere tra i quali anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro sono stati portati in questura e poi espulsi.

