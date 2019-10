Operaio arrestato per spaccio di cocaina

I militari della Stazione Carabinieri di Monsummano Terme hanno tratto in arresto C. G., 23enne operaio incensurato di Monsummano, ritenuto responsabile di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane che con la propria autovettura percorreva ripetutamente in tarda serata le strade del centro, hanno deciso di seguirlo e lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di mezzo grammo di cocaina a un altro giovane del luogo. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 7 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi pronte per essere spacciate, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma in contanti di 80 euro ritenuta provento di spaccio.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Pistoia per uso personale di sostanze stupefacenti.

