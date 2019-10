Percorso formativo per tutor a San Casciano in Val di Pesa

Imparare ad offrire un supporto adeguato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in difficoltà. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa offre un percorso formativo ai giovani laureati/laureandi residenti nel territorio comunale, interessati ad apprendere il ruolo di tutor e a svolgere tale attività in favore dei bambini e dei ragazzi che riscontrano difficoltà nel percorso scolastico; studenti, ad esempio, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e più in generale con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il corso fornisce una base di approfondimento teorico e esperienziale. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I giovani potranno lavorare come tutor individuali presso le famiglie che intendono affiancare una figura specializzata ai loro figli. L'obiettivo del Comune è redigere un Elenco Tutor da cui possano attingere le famiglie che necessitano di un supporto per i bisogni scolastici dei figli.

La partecipazione al corso è gratuita e svolta dall'educatrice professionale del Comune. Il corso sarà a numero chiuso, rivolto ad un piccolo gruppo di corsisti (massimo 10) e prevede alcuni requisiti di accesso tra cui il possesso della laurea triennale o dichiarazione di frequenza universitaria in qualsiasi facoltà del nuovo ordinamento; padronanza del sistema operativo windows.

C'è tempo fino al 6 novembre (entro le ore 12.30) per compilare le domande di partecipazione e riconsegnarle all’Ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15.00-18.30 tel. 055 8256224).

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa

