Una comunità è in lutto per la scomparsa di Maria Pacia. Ponte a Egola piange la 47enne, scomparsa nelle ultime ore dopo una malattia, affrontata con discrezione e tenacia. Maria Pacia se ne è andata nella sua città, Scafati, in Campania, ma era molto conosciuta anche nella frazione di San Miniato, dove viveva col marito e il figlio 14enne. Ricordata come una persona sempre sorridente, Maria è stata omaggiata sui social dagli amici.

