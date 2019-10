Riccardo Andreini e i Bramasole ospiti di Liberi Tutti Live

Oggi a Liberi Tutti Live, trasmissione di Radio Lady condotta da Irene Rossi, era presente Riccardo Andreini, cantautore e produttore musicale, assieme al bassista della band Lorenzo Favuzza.

Inizia a studiare canto all'età di di 14 anni con lezioni private per circa 3 anni proseguendo all'Accademia Caccini di Montopoli in val d'Arno per ancora 5 anni.

La prima esperienza di gruppo è stata con la band “Zonaeden”, Hard Rock Italiano, durata circa 8 anni ed iniziano così le prime composizioni in lingua Italiana. Terminata questa prima esperienza con gli Zonaeden con 2 dischi registrati in studio, intraprende un percorso da solista e compone il suo primo album “Visone”. Album di 13 brani che spazia tra il genere Pop Rock ed il Grunge registrato interamente nell'allora piccolo studio casalingo. È da questa nuova esperienza che scopre l'altra sua passione che va oltre al canto ed alla composizione, ovvero la registrazione, l'incisione in studio apre un mondo nuovo fatto di ricerca del proprio sound, del proprio stile. Investe quindi tempo e risorse al fine di poter auto produrre nuovi progetti musicali.

I “Bramasole”, nuova formazione di genere Rock Grunge, entrano nella compilation nazionale della Fridge Records di Milano “Soniche Avventure” aprendo il concerto degli Zen Circus all'INIT di Roma e conseguono in quel periodo tanti concerti tra festival regionali e locali. I “Bramasole” pubblicano cosi l'album omonimo ed insieme ad altre 10 band del centro Toscana danno vita alla “Puzzle Compilation”, una compilation auto prodotta dalle stesse band promotrici per sollecitare l'attenzione verso coloro che provano nella loro vita a fare di una passione o di un Arte un vero lavoro.

Nascono così svariati concerti e festival supportati dai Comuni limitrofi e dalla Associazione “Toscana Concerti” con la partecipazione di artisti di strada, pittori, fotografi, scrittori, attori ecc.. Susseguono all'uscita delle 2 compilation in 3 anni interviste radio, articoli nei principali giornali regionali tra cui La Nazione ed il Tirreno.

Contemporaneamente al progetto dei ”Bramasole” inizia un nuovo progetto da solista per il produttore Mario Fabiani dell'etichetta ISI Produzioni, collaborazione che dura per circa 3 anni finalizzando “Il Silenzio” disco di 8 tracce di genere Pop Rock Italiano. Arrivano nuovi concerti con una band composta da turnisti, interviste radio ed articoli sempre sulla La Nazione.

Varie sono state le esperienze live negli anni, nei locali della Toscana ed in giro per l'Italia e tantissime le collaborazioni nel proprio studio di registrazione tra cui gli Aliante, Egoband, Loren Naif, Parafulmini, Andrea Gallo, Renzo Zenobi, Nicola di Bari, Mario Fabiani, homo Sapiens, 21Bit, Fuochi di Paglia, Ztrio ecc..

L' attuale band “Riccardo Andreini and Bramasole” si è formata da circa due anni ed il nuovo album “Come Polvere”, genere Pop Rock elettro acustico, sarà pubblicato dalla “Suburban Sky Records” di Firenze.

Componenti attuali:

Riccardo Andreini – Voce e chitarra

Fabio Regoli – Cori e chitarra solista

Lorenzo Favuzza – Basso

Matteo Zingoni - Batteria