Ritrovati due cani a Livorno, appello della municipale

La Polizia Municipale di Livorno ha trovato e messo al sicuro due cani senza microchip ma quasi sicuramente di proprietà.

Il primo è una Yorkshire anziana (FEMMINA) con problemi di vista e di udito.

Al momento del ritrovamento indossava un cappottino rosso e vagava pericolosamente sull'Aurelia in zona artigianale. Potrebbe venire da Stagno.

L'altro, simil Alaska Malamut cucciolo, è stato trovato in mezzo di strada in via Caduti del Lavoro senza collare.

Qualcuno sa di chi sono per riportarli a casa ?

Per ogni informazioni rivolgersi a: animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

