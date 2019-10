Scoppia lite in centro a Firenze, infranta la vetrina di un negozio: una denuncia

Nella giornata di Ieri un uomo, 41enne Ucraino, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Il 41enne, pregiudicato, era coinvolto in una lite in un negozio di pelletteria in via Alfani a Firenze. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi e l'uomo avrebbe infranto la vetrata nel negozio.

I carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, una volta intervenuti, hanno denunciato l'uomo, risultato in seguito irregolare sul territorio.

