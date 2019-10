Scossa di terremoto nella notte sulla costa toscana. I rilevatori dell'Ingv hanno registrato alle 2.46 una scossa di magnitudo 2.5 sulla costa toscana settentrionale. L'epicentro è in mare, a poche centinaia di metri dalla costa, tra Tirrenia e Calambrone, nel territorio comunale di Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa si sarebbe avvertita nel Pisano e nel Livornese. Non si segnalano danni a cose o persone. Ai vigili del fuoco è giunta qualche chiamata, ma non è stato necessario intervenire in nessun caso.

Tutte le notizie di Pisa