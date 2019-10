Spara chiuso in casa, tensione a Vicopisano

Un uomo asserragliato in casa dal primo pomeriggio di oggi a Vicopisano ha sparato alcuni colpi e non ha intenzione di aprire alle forze dell'ordine. Lo riportano le cronache locali. La situazione è al momento in stallo in quel di viale Diaz con i carabinieri della compagnia di Pontedera sul posto. L'uomo non era solo in casa, si è temuto per la madre finché non è poi riuscita a scappare secondo gli ultimi aggiornamenti. Sul posto il sindaco Matteo Ferrucci, i soccorritori del 118 e la polizia municipale.

