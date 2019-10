Stadio, gli empolesi non sono fiduciosi sulla realizzazione del nuovo Castellani

Gli empolesi non sono fiduciosi nella realizzazione del nuovo stadio comunale. Al sondaggio che questa settimana gonews.it ha proposto ai suoli lettori, hanno risposto in tantissimi. Il tema è molto sentito in città dopo diversi anni in cui si parla di una nuova vita per il Castellani.

La scorsa settimana, a partire dal 17 ottobre, la formula del consueto sondaggio è cambiata, a partire dal giorno: giovedì e non più lunedì; inoltre gonews.it incontra i cittadini per strada per un video-sondaggio (guarda il video della scorsa settimana).

Alla domanda "Sei fiducioso per la realizzazione del nuovo stadio a Empoli?" hanno dato parere negativo in molto, il 70% dei votanti, contro il 30% degli ottimisti.

