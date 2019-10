Tebas Land, spettacolo sold out al Teatro di Rifredi di Firenze

Lo spettacolo Tebas Land, in scena al Teatro di Rifredi di Firenze, è sold out da tre settimane. Da Firenze poi toccherà Napoli e Roma. La prossima settimana sarà 1, 2 e 3 novembre al Teatro Nuova Sanità e a febbraio approderà a Roma allo Spazio Diamante.

Tebas Land è uno dei capolavori del drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco, diretto da Angelo Savelli ed interpretato da Ciro Masella e Samuele Picchi. Tutto parte, come in "A sangue freddo" di Truman Capote, da una serie di colloqui in prigione tra un giovane parricida e un drammaturgo che vorrebbe portare in scena la storia del detenuto.

Per un insieme di difficoltà, lo scrittore-regista sarà costretto a far entrare in gioco un giovane attore, che dovrà interpretare il parricida di nome Martino.

Entrambi i personaggi, attore e detenuto sono interpretati da Samuele Picchi, che scivola da un ruolo all'altro entrando e uscendo dalla gabbia. È proprio da qui che parte Sergio Blanco per parlare e mettere in discussione il linguaggio e la comunicazione teatrale: il pubblico assiste, guidato dalla figura del drammaturgo interpretata dal già noto Ciro Masella, a un continuo montare e smontare lo spettacolo in un gioco intrigante permesso anche dall'ottima regia di Savelli.

Il testo è di forte impatto, preciso, chiarissimo e gli interpreti in ottima forma, in particolar modo Samuele Picchi che destreggiandosi perfettamente tra i due ruoli riesce a trasmettere con grande naturalezza tutta la profondità dei personaggi che interpreta.

Si replica fino al 27 Ottobre, dal mercoledì al sabato alle 21, la domenica alle 16,30

