Terre di Presepi in Vaticano, 5 opere di zona in viaggio per Roma

Cinque rappresentazioni del circuito di Terre di Presepi saranno esposti a Roma alla mostra "100 presepi in Vaticano" che si svolgerà dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 organizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione delle Nuove Evangelizzazioni nella sala Pio X in via dell'Ospedale 1 a Roma che lo scorso anno ha visto la presenza di 70.000 visitatori.

Si tratta del presepe ecologico che si illumina pedalando: il cosiddetto "presepe in bicicletta" ideato da Stefano Mattii e Moreno Mori, della via dei Presepi di Castelfiorentino che quest'anno festeggia i dieci anni dell'iniziativa.

Con esso, sempre sul tema ecologico, "La natività in pelle conciata al vegetale" realizzata da Rosaria De Biasio, trevigiana e sanminiatese di adozione. I due "gropponi" su cui è stato incisa a mano la natività sono il risultato del processo conciario prima che la pelle venga lavorata e trasformata. L'artista l'ha esposto recentemente a Venezia in una mostra collaterale alla Biennale d'Arte.

L'opera del palaiese Massimo Brini è stata scelta tra i presepi meccanizzati per il fatto che la sua creatività nella realizzazione della scena ha forte attrazione verso i bambini e per la facilità di interazione delle sue opere con il pubblico.

Non può considerarsi una sorpresa che anche la via dei presepi di Cerreto Guidi sia rappresentata a Roma dal "Presepe all'Uncinetto" e per l'occasione le Dame dell'Uncinetto guidate da Gessica Mancini realizzeranno una versione ridotta della loro monumentale opera. La quinta opera è un "San Giuseppe con Gesù bambino e la Madonna" realizzata dell'artista Ermanno Poletti, di particolare interesse per la tecnica di realizzazione usata, il graffito su intonaco. E' uno dei quadri più belli esposti lo scorso anno a San Miniato alle finestre del Seminario vescovile nel Calendario dell'Avvento.

"Si tratta di una bella sorpresa, motivo di grande soddisfazione e ulteriore tappa di crescita di Terre di Presepi, un movimento che durante il Natale muove più di un milione di visitatori e che ha in rete più di cento città nell'Italia Centrale" - spiega il coordinatore Fabrizio Mandorlini.

Intanto è stata fissata la presentazione nazionale dell'edizione 2019-2020 di Terre di Presepi che sarà sabato 16 novembre a San Miniato (alle ore 10) a cui seguirà nel pomeriggio la seconda edizione del Corteo della Natività con più di cinquecento figuranti.

Fonte: Terre di Presepi

