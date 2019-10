Toscana Atletica Empoli: manifestazione di fine stagione per gli Esordienti a Fucecchio

Manifestazione di fine stagione provinciale per Esordienti Domenica 20 Ottobre a Fucecchio.

I giovanissimi atleti della Toscana Atletica Empoli hanno ben figurato, ottenendo un primo posto con Irene Armonico nei 600, tre secondi posti, con Gabriele Principe nei 200 metri, Greta Picchi nei 400 e Samuele Colletto nei 600.

Ottimo anche il quinto posto, sempre sui 200, di Francesco Belli e si sono ben comportati anche Gioele Pecorone e Diego Caiazzo; Sempre nei 600, si sono distinte anche Ines Giorgetti, Sara Pagliai, Angela Diana, Emma Brunini, Elena Dellisanti e Arianna Gaggelli; sulla stessa distanza, tra i maschi si sono distinti in ottime prove anche Bruno Bolognesi, Marco Amato, Leonardo Sorrentino, Leon Coletto e Cristiano Violanti; Per le categorie di esordienti A negli 800 metri ottimo secondo posto di Viola Simoncini , quarta Giulia Gazzarrini e quinta Bianca Cianetti buona anche la corsa di Yande Fall; anche nel maschile grandi soddisfazioni con il terzo posto di Alessandro Bellucci, il quinto di Matteo Lazzeri ed un ottimo tempo anche per Lorenzo Cappellini.

Nel contesto, si è svolta anche la gara Fidal per il titolo provinciale dei 300 metri, con una grande vittoria di Anna Rofi, che si è così laureata campionessa provinciale della categoria ragazze.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

