Ubriaca e con assicurazione scaduta, 45enne nei guai

Non solo guidava un’auto con l’assicurazione scaduta, ma aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al limite di legge. Si tratta di una donna di 45 anni che ieri è stata fermata dalla Polizia Municipale in via Pistoiese. Gli agenti dell’Autoreparto era impegnati in un controllo finalizzato alla sicurezza stradale in via Baracca quando hanno scoperto, grazie a un rapido accertamento, che un’auto appena transitata era senza copertura assicurativa. Utilizzando la viabilità secondaria, sono riusciti a intercettarla all’altezza di via Pratese intimandole l’alt. Alla guida una donna risultata senza documenti e che sembrava in stato di ebbrezza. Stato di alterazione alcolica confermato sia dal pretest che dalle prove successive eseguite al comando di Polizia Municipale con tassi di oltre il doppio rispetto al limite di legge. Per la conducente sono scattati verbali per la mancanza di assicurazione (868 euro), per non aver a seguito patente e carta di circolazione (42 euro) mentre per la guida in stato di ebbrezza è scattata la notizia di reato (ebbrezza media). Il veicolo è stato sequestrato e portato in depositeria.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

