È stato condannato a 20 anni di carcere dal gup di Firenze, con rito abbreviato, Niccolò Patriarchi, l'uomo che il 17 settembre 2018 a Scarperia ha ucciso il figlio di un anno durante una lite in famiglia. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il gup lo ha invece assolto dall'accusa di tentato omicidio della figlia di 7 anni, in quanto "perche il fatto non sussiste".

Tutte le notizie di Scarperia