Va in caserma ma rifiuta di parlare con il carabiniere dall'accento meridionale: denunciata

I carabinieri di Pieve Santo Stefano hanno denunciato una donna di 32anni di origini sarde e residente in zona perché ha chiesto di parlare con un militare che non avesse l'inflessione dialettale del sud. Tutti purché non il carabiniere con cui stava parlando al momento. Questi ha chiesto alla donna alcune domande per comprendere il motivo della sua visita, e contempo un documento di riconoscimento per identificarla. A questo punto la giovane ha iniziato ad agitarsi e con tono minaccioso ha intimato al militare di lasciarla andare, prima di allontanarsi. Rintracciata e identificata dai militari della stessa stazione due giorni dopo, è stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale con l’aggravante della discriminazione razziale.

