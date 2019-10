Quarta condanna per violenza sessuale a Firenze: 27 anni di pene per un 25enne

Arrivano a 27 gli anni di reclusione per le pene cumulate dalle condanne al 25enne romeno Mustafa Arnaut: siamo alla quarta condanna giunta quest'oggi. Tra agosto 2017 e settembre 2018 l'uomo avrebbe aggredito e violentato almeno 5 donne al Varlungo a Firenze. Il gup di Firenze lo ha condannato questa volta a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale, lesioni personali e rapina, nel processo con rito abbreviato per l'aggressione a una donna di origini sudamericane, avvenuta nel giugno 2018.

