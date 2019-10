Ztl a Fibbiana, Montelupo nel cuore-Centro destra: "Siamo contrari ma ravvisiamo migliorie"

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO , aveva nel proprio programma elettorale l’eliminazione della ZTL a Fibbiana, ritenendo che la configurazione urbanistica della frazione , priva di arterie di scorrimento interno alternative al transito veicolare da Piazza San Rocco non legittimasse l’adozione di una simile misura restrittiva , che peraltro era stata motivata come rispondente a richieste locali , attenendosi a nostro avviso pretestuosamente , alle risultanze di un percorso partecipativo , che , parlando con gli abitanti , anche a noi non legati da affinità politiche , ci è sempre parso in contrasto con il comune sentire della maggioranza degli abitanti della frazione.

Abbiamo sempre manifestato il timore che una misura restrittiva nelle ore diurne potesse avere come effetto collaterale non desiderato, una messa in difficoltà delle attività economiche adiacenti la piazza, e l’afflusso all’ufficio postale.

La nuova disciplina di prossima entrata in vigore, prevedendo la completa fruibilità nella fascia oraria dalle 7 alle 21 e l’accesso libero per tutto l’arco della giornata nei giorni prefestivi e festivi , con la previsione di un’uscita da Piazza San Rocco invertendo il senso di marcia su Via del Ponte , che sarà in uscita dalla piazza e non più in ingresso verso la piazza, ci pare apportare miglioramenti alla situazione previgente e rispondere ad esigenze più volte rappresentate , inserendo anche altri stalli per una più razionale sosta .

Con la stesa franchezza con la quale il Sindaco Masetti , in un’assemblea pubblica cui abbiamo presenziato , riesponendo anche il nostro noto punto di vista sulla viabilità della frazione , ci ha detto di non sentirsi d’accordo con la misura , perché per retaggio culturale gradirebbe il più possibile la pedonalizzazione, ma realisticamente ha ammesso che difendere ad oltranza una chiusura troppo estesa e coinvolgente le ore diurne avrebbe potuto danneggiare le attività economiche in un periodo semi recessivo in cui è bene che vengano salvaguardate , noi diciamo per l’ennesima volta di non ritenere rispondente ad effettivi bisogni diffusi la chiusura anche parziale dell’accesso alla piazza , ma il realismo ci induce ad ammettere che nel caso specifico l’Amministrazione comunale è parsa porsi in posizione di parziale ascolto delle tante lamentele nel tempo ricevute e ha attenuato la chiusura.

Fonte: Montelupo nel cuore - Centro destra per Montelupo

