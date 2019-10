Alunno mangia fungo raccolto, vicesindaca Mannucci: "Bonifica e controlli negli asili"

“Sono contenta che la vicenda che ha visto coinvolto un bambino che frequenta il nido d'infanzia Zerotre abbia avuto un lieto fine” ha dichiarato la Vicesindaca Monica Mannucci con delega all'istruzione e politiche educative “ Abbiamo deciso come Amministrazione Comunale di chiudere il giardino temporaneamente per la relativa bonifica che proseguirà anche nel weekend e contemporaneamente sono iniziati i controlli in tutti gli asili che hanno un'area verde. Oggi ho ricevuto i genitori del bambino che ha addentato una piccola porzione di un fungo non tossico, raccolto nel giardino del nido, per fare chiarezza sull'accaduto e per rassicurarli della nostra attenzione nel rendere più sicuro il servizio. Colgo l'occasione per ringraziare l'educatrice che si è resa conto di cosa stava accadendo ed ha provveduto prontamente a chiamare il 118, i genitori del bambino e la Asl che è intervenuta con l'ispettore micologico”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

