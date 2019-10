Arrestati due 19enni, in un casolare nascondevano 69 piante di marijuana

Arrestati due 19enni di Empoli incensurati perché gestivano una piantagione di marijuana in un casolare nei pressi di via Sanminiatese, al confine tra Castelfiorentino e San Miniato. I giovani sono stati visti dai carabinieri dell'aliquota operativa di Empoli mentre erano in auto e si introducevano in una proprietà privata con due casolari e un terreno agricolo. Durante il controllo i giovani hanno tradito nervosismo e nel casolare veniva un forte odore di marijuana. Alla porta dell'edificio era una catena chiusa da un lucchetto che poteva essere aperto da una delle chiavi all'interno dell'auto dei ragazzi. Dentro la sorpresa: 69 piante di marijuana per 1,5 kg di peso, poste poi sotto sequestro. M.D. e B.F., queste le iniziali dei giovani, sono ora agli arresti domiciliari.

