Arti marziali e discipline orientali, spettacolo a Sovigliana

Sabato 26 Ottobre presso il Palazzetto dello Sport “Falcone e Borsellino” a Sovigliana è in programma lo spettacolo di Arti Marziali e Discipline Orientali “L’Arte del Movimento” organizzato dalle Scuole di Arti Marziali Centro Studi Discipline Orientali di Vinci fondata dal Maestro Marco Montagnani, Toscana Chen del Maestro Alessio Tanturli di Pistoia e Nuovo Orizzonte del Maestro Massimo Mori di Firenze. Lo scopo di questa collaborazione è di raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze attraverso il ricavato della vendita dei biglietti. L’evento patrocinato dal comune di Vinci vedrà la presenza del primo cittadino Giuseppe Torchia. Gli spettacoli saranno due: il primo dalle ore 16:00 alle ore 17:00 il secondo (in replica) dalle ore 17:30 alle 18:30. I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso il palazzetto oppure rivolgendosi alla sede del Centro Studi Discipline Orientali a Spicchio in via Limitese, 130. Costo biglietto: € 7

Lo spettacolo, che alternerà esplosività, velocità e controllo tipiche dell’arte marziale del Kung Fu Wu Shu all’armonia e all’equilibrio del Taijiquan avrà come tema l’Arte. Infatti il praticante di arti marziali, alla stregua del pittore che utilizza il pennello per trasmettere su tela emozioni e sensazioni, si serve del proprio corpo come strumento per raggiungere l’equilibrio tra mente e corpo, al fine di armonizzarsi con se stesso e con l’ambiente circostante.

Appuntamento quindi Sabato 26 Ottobre Info: 0571/501391

Fonte: Ufficio stampa

