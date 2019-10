Astro e Ottobre Rosa a Empoli, musica e vino in onore alla vita

‘Ascolta la vita in chiave di vino’ è il titolo del concerto-evento che si svolgerà domenica sera al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli.

Si tratta degli appuntamenti finali di Ottobre Rosa, un intero mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, alla campagna di sensibilizzazione promossa e realizzata grazie all’associazione A.S.T.R.O. (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Lo scopo è quello di interessare un numero sempre più ampio di donne verso l’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

Sarà una serata particolare quella di domenica 27 ottobre, alle 18, con musica e vino protagonisti, per celebrare il gusto della vita. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a favore di A.S.T.R.O., il biglietto è a offerta libera. L’evento gode del patrocinio del Comune di Empoli e di tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa.

A curare l’aspetto artistico è stata l’associazione Chiave di Vino. La musica vedrà brani di Anonimo sec. XVI ‘Tourdion’, N. Piovani ‘La Vita è bella’, C. Gardel ‘Por una cabeza’, L. Bacalov ‘Il postino’, G. Bizet ‘Habanera da Carmen’, M. Louiguy ‘La vie en rose’, R. Galliano ‘Tango pour Claude’, A. Piazzolla ‘Oblivion’ e ‘Libertango’.

Suoneranno le Fisarmoniche del Conservatorio L. Cherubini di Firenze, Massimo Signorini, Antonio Saulo e Antonio Zappavigna con la soprano Carmen Arco.

Quindi spazio alla degustazione di vino col ‘Matto delle Giuncaie all’aria Aperta’, due versioni del Sangiovese firmato da ‘Dianella’ di Veronica Passerin d’Entrèves che ha offerto il taste.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

