Bonsangue incontra l'ambasciatrice del Vietnam a Pisa

Si è tenuto ieri a Palazzo Gambacorti l’incontro tra la vicesindaco Raffaella Bonsangue e l’ambasciatrice del Vietnam in Italia Nguyen Thi Bich Hue, accompagnata da Nguyen Duc Thanh, ministro consigliere dell’ufficio commerciale dell’ambasciata del Vietnam in Italia, Grecia e Malta. In occasione della visita, la vicesindaco Bonsangue ha mostrato ai due ospiti il palazzo comunale, illustrandone la storia.

«Ci sono significative prospettive di collaborazione con il Vietnam – dichiara la vicesindaco Bonsangue -. Sono infatti molte le aziende italiane che hanno scelto il Vietnam come partner commerciale, grazie alla crescita di questo paese superiore al 6%, sostenuta dal settore manifatturiero trainato da investimenti esteri. Numerosi anche gli scambi tra le due nazioni, grazie ad un accordo di reciproche esenzioni tariffarie stabilito dall’Unione Europea. La comunità vietnamita è ben radicata in Italia e sono tanti i giovani vietnamiti che studiano nel nostro paese, imparando a conoscerlo ed amarlo».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

