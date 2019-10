Per più di tre giorni è rimasto a terra dopo una caduta, finché non è stato salvato da polizia e vigili del fuoco ieri mattina. Parliamo di un 83enne che si è infortunato a casa in casa sua, in un palazzo del centro storico di Firenze. Un vicino di casa, dopo non averlo visto da tempo e non aver sentito risposta al suono del campanello, ha dunque chiamato soccorsi. L'anziano stava accusando gravi problemi respiratori a causa anche della posizione in cui era costretto a stare.

Tutte le notizie di Firenze