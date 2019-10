Case di riposo Sereni Orizzonti, Cisl Funzione Pubblica: "Nessun lavoratore deve rimanere solo"

La Cisl Funzione Pubblica ha appreso dagli organi di stampa di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Udine coordinata dalla procura della Repubblica, dalla quale sarebbe emerso un complesso sistema di frode ai danni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto , Emilia Romagna, Toscana e Sicilia, in cui risulterebbe coinvolta anche la società Sereni orizzonti S.p.a. che gestisce diversi servizi rivolti ad anziani, minori ed adolescenti.

Anche e soprattutto in questa fase così drammatica, l’attenzione della Cisl funzione pubblica è tutta puntata sulla tutele dei lavoratori, vere vittime – insieme all’utenza – di una situazione che corre il rischio di mettere in pericolo posti di lavoro e assistenza alle persone fragili.

Ecco perché crediamo che non si debba perdere tempo; vogliamo e dobbiamo esserci e abbiamo scelto da che parte stare, l’unica possibile, per noi: quella dei lavoratori che non devono trovarsi a pagare il conto di una situazione gravissima che altri hanno determinato.

La Cisl Funzione Pubblica si è già attivata a livello nazionale e locale per mettere in atto tutti gli interventi a tutela dei lavoratori: verremo in ogni struttura, parleremo ad ogni lavoratore e saremo al fianco di ognuno in questa complicata vicenda.

A tutti i lavoratori di Sereni Orizzonti S.p.a. chiediamo di aiutarci a raggiungere tutti: mai come in questa fase è fondamentale restare uniti.

Nessuno deve essere lasciato solo e nessuno può vincere da solo!

A stretto giro riceverete comunicazione delle prossime assemblee che verremo a fare nei singoli posti di lavoro: a tutti voi chiediamo di partecipare, di tenerci informati sull’evolversi della situazione e di seguirci in tutte le iniziative di lotta che metteremo in campo.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa

