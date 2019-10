Caso tumori a Serravalle, Giannarelli (M5S): "Chiarire subito le cause del picco"

"L’Ordine dei medici di Pistoia ha convocato una riunione per approfondire le novità emerse sull’aumento dell’incidenza tumorale nella zona di Casalguidi, a Serravalle Pistoiese. Già in occasione di una riunione del 2017 erano stati resi noti alcuni dati allarmanti: i dottori di medicina generale avevano riferito la presenza di sarcomi dei tessuti molli nella zona di Casalguidi, un dato anomalo rispetto ai casi attesi in un territorio così circoscritto. I numeri, ad una prima analisi, paiono preoccupanti ed è giusto approfondire. Anche se Arpat ha già escluso che vi possa essere una connessione con la discarica di Casalguidi, occorre comunque vederci chiaro. Chiederemo come Movimento 5 Stelle anche l’audizione del Presidente dell’Ordine dei medici. E’ necessario verificare con attenzione tutte le possibile cause, dalla qualità dell’acqua dei pozzi privati ad altri fattori ambientali legati al territorio. Sulla questione occorre che chi di dovere faccia piena luce e ci spieghi i motivi di questo aumento.”

Giacomo Giannarelli Presidente Gruppo regionale MoVimento 5 Stelle

