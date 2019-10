Consiglio comunale Montespertoli, lavori da finanziare e mozioni dall'opposizione

Per il giorno 30 Ottobre 2019, ore 21.15, in seduta ordinaria, la presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale di Montespertoli nella Sala Consiliare del Palazzo comunale in Piazza del Popolo.

Tra i punti da trattare una variazione di bilancio il cui intervento principale è finalizzato al finanziamento dei lavori in Via Falagiana, la delibera di indirizzo con gli obiettivi per l'avvio del procedimento della variante generale al Piano Strutturale e l'aggiornamento del regolamento del sistema museale e quello per gli spettacoli viaggianti.

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta del 26 settembre 2019;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli riguardo i loculi del cimitero del Capoluogo;

4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito all’installazione di defibrillatori automatici esterni nelle frazioni più isolate del territorio comunale;

5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito all’installazione di cestini stradali per la raccolta dei rifiuti in località Anselmo;

6. Mozione presentata dai consiglieri Maionchi, Cavallaro, Canuti, Nistri, Giovannetti, Ghizzani, Francalanci e Brandi del Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli, per la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o adottato;

7. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli relativo all’attacco turco nel nord della Siria;

8. Piano di recupero per ristrutturazione urbanistica "Poggio Ubertini" - Presa d'atto subentro nuova proprietà ed approvazione schema di convenzione;

9. Linee di indirizzo programmatico per la formazione della variante generale al piano strutturale comunale in conformazione al PIT-PPR ed altre normative di settore;

10. Piano attuativo di iniziativa pubblica zona NP/S N.1 "Nuovo Polo Scolastico del Capoluogo"- modifica al piano particellare di esproprio – Adozione;

11. Modifiche all'attuale 'Regolamento del Sistema Museale di Montespertoli e dei singoli Musei' alla luce del D.M. n. 113 del 2018 ‘Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale’;

12. Regolamento per gli spettacoli viaggianti – modifica;

13. Istituzione Fondo incentivante art. 1 comma 1091 l. 145/2018 e determinazione della misura del gettito destinato. Determinazione misura Fondo incentivante art. 113 D.lgs 50/2016;

14. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – variazione;

15. Variazioni diverse al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000;

La seduta è pubblica, pertanto è invitata tutta la cittadinanza.

