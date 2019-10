Crescita e formazione, a Fucecchio workshop in inglese e francese

Un workshop per offrire a docenti, studenti, imprenditori, amministratori locali, ma anche genitori e famiglie, un’opportunità di condivisione per la crescita personale, del territorio che amministrano, in cui risiedono e dove hanno le loro attività. L'associazione culturale Iter Mentis, in collaborazione con lo Studio Barbara Cupiti e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Città Metropolitana di Firenze, presenta la terza edizione di Obiettivo sviluppo e formazione - Workshop in lingua inglese e francese, che si terrà sabato 9 novembre presso l'auditorium La Calamita in piazza Salvo D'Acquisto 5. Una giornata di incontro ma anche ascolto e conversazione, con formatori di madrelingua inglese e francese, a cui parteciperanno prestigiose scuole internazionali tra cui Institut Française di Firenze, Alliance Française Valdinievole e provincia di Pistoia, Hachette Langue Française, Melton College, Loxdale English Centre, Work Experience in Ireland, Oxford University Press, Cambridge Assessment English.

Il workshop inizierà alle ore 8.30 con l’apertura dei lavori, cui seguirà la prima parte dei laboratori; pausa pranzo (dalle 12.30 alle 13.30) e ripresa dei lavori nel pomeriggio, con termine alle 16.30 e consegna degli attestati.

Saranno cinque i laboratori in programma, di cui tre di lingua francese e due di lingua inglese. Per il francese “La pédagogie active ou comment dynamiser la classe” e “La coopération pour le français: les actions de soutien à la promotion et à la diffusion de la langue française en Italie”, a cura di Institut Français Firenze, “Apprendre la langue et la culture francaise et francophone: Pourquoi choisir d'apprendre le français comme langue étrangère”, a cura di Alliance Française Valdinievole e “Comment enseigner avec la pédagogie actionnelle”, a cura di Hachette Langue Française. Per l’inglese “The city as your classroom”, a cura di Melton College e “Safeguarding in the UK”, a cura di Loxdale English Centre (sarà rilasciata una certificazione valida per eventuali trasferimenti di lavoro in UK).

Gli interessati potranno iscriversi compilando l'apposito modulo da richiedere all'associazione Iter Mentis (328 1289087, info@itermentis.it) e da restituire alla stessa entro giovedì 31 ottobre insieme alla quota di partecipazione. Sarà possibile partecipare all’intera giornata, che comprende quattro laboratori, coffe-break e brunch (euro 20,00), oppure a mezza giornata, due laboratori e coffee-break (euro 10,00). Contributo studenti/carta informagiovani: euro 10,00 (intera giornata) oppure euro 5,00 (mezza giornata).

